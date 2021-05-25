Синоптик предупредила о похолодании в Нижегородской области в начале лета

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева предупредила о похолодании в Нижегородской области в начале лета.

По её словам, средняя температура в июне ожидается в районе +16...+18 ˚С, но в первых числах месяца она окажется ниже.

«Днём — в пределах +15 ˚С, в ночные часы — +5 ˚С. Местами по северо-востоку и ниже температура будет стремиться к 0 ˚С. Есть угроза заморозков», — заявила Мокеева в беседе с newsnn.ru.

По её словам, прохладу компенсируют тёплые дни, но вторжения холодного воздуха будут продолжаться.

«Осадков будет больше, чем в мае. Будут формироваться высокие дождевые облака. Они могут повлечь за собой выпадение града: 65—80 мм», — добавила эксперт.

Ранее ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов в беседе с URA.RU рассказал о последствиях аномальной жары.