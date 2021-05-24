Эксперт рассказал о последствиях аномальной жары

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов рассказал о последствиях аномальной жары.

«Глобальное потепление проявляется не только в том, что средние температуры растут, но и в том, что учащаются катастрофические явления, потому что повышается количество водяных паров», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в результате могут возникать смерчи, ураганы, наводнения или блокирующие антициклоны.

Ещё одним риском Карнаухов назвал высвобождение в большом количестве углекислого газа из зоны вечной мерзлоты.

Эксперт также отметил, что тепловая инерция океана сдерживает температуры, поэтому сейчас наблюдается относительно небольшое потепление, но температура будет расти.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.