Студия имени Горького перезапустит киножурнал «Хочу всё знать»

Студия имени Горького заявила о перезапуске научно-популярного киножурнала «Хочу всё знать».

Об этом сообщает Nation News.

Первый цикл обновлённого проекта стартует 1 июня на платформе «КиноПоиск HD».

«Сегодня киностудия сделала большой шаг вперёд. Уверена, перезапуск будет успешным и нас ждёт новый виток развития научно-популярного кино в России», — заявила гендиректор студии Юлиана Слащёва.

Как передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу студии, всего запланировано 36 эпизодов. Продолжительность серии составит 12 минут.

Ранее режиссёр «Ералаша» Геннадий Курлаев оценил будущее проекта после смерти художественного руководителя Бориса Грачевского.