Режиссёр «Ералаша» оценил будущее проекта после смерти Грачевского
- РИА Новости
«Борис Юрьевич всегда лично утверждал сценарии и принимал монтаж готовых сюжетов. Утверждал музыку и мультипликацию. Всё держалось исключительно на нём», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как считает Курлаев, теперь «Ералаш» может закрыться как киностудия.
В свою очередь, артистка шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о несостоявшемся сотрудничестве с Грачевским.
«Борис говорил: «Сейчас у меня роль появится, ты обязательно у меня снимешься». Это моя мечта с детства — сняться в «Ералаше». К сожалению, я не успела», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.
О его госпитализации стало известно 28 декабря.