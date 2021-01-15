Режиссёр «Ералаша» оценил будущее проекта после смерти Грачевского

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Режиссёр «Ералаша» Геннадий Курлаев оценил будущее проекта после смерти художественного руководителя Бориса Грачевского.
Режиссёр «Ералаша» оценил будущее проекта после смерти Грачевского
  • РИА Новости

«Борис Юрьевич всегда лично утверждал сценарии и принимал монтаж готовых сюжетов. Утверждал музыку и мультипликацию. Всё держалось исключительно на нём», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Курлаев, теперь «Ералаш» может закрыться как киностудия.

В свою очередь, артистка шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о несостоявшемся сотрудничестве с Грачевским.

«Борис говорил: «Сейчас у меня роль появится, ты обязательно у меня снимешься». Это моя мечта с детства — сняться в «Ералаше». К сожалению, я не успела», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.

О его госпитализации стало известно 28 декабря.

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