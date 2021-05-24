Безруков рассказал о сыгранном им персонаже из сериала «Обитель»

Актёр, режиссёр, народный артист России Сергей Безруков в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал о начальнике Соловецкого лагеря особого назначения Фёдоре Эйхманисе, роль которого он исполнил в сериале «Обитель», снятом по одноимённому роману Захара Прилепина.

«Человек сложный, герой революции. У маньяка есть только одно желание — убивать людей и получать удовольствие, но если вы внимательно смотрели сериал, то удовольствия в данном случае он (персонаж Безрукова. — RT) не получает никакого. А есть борьба с врагом — это совершенно другая история. Есть идея, и он этой идеей живёт», — сказал Безруков.

По его словам, «этот человек (Эйхманис. — RT) действительно продукт своего времени, герой революции, начальник поезда Троцкого», который прошёл контрразведку и Туркестан.

Он отметил, что прочёл биографию и изучал тему, чтобы играть этого персонажа.

«В данном случае здесь литературный герой. Много настоящего, но всё равно это литературный герой...» — сказал Безруков.

Он рассказал, что предложил добавить несколько сцен в сериал.

Ранее продюсер сериала «Обитель» Валерий Тодоровский поделился подробностями работы над проектом и объяснил, почему он актуален в наши дни.