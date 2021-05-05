Валерий Тодоровский рассказал о работе над сериалом «Обитель»

Продюсер сериала «Обитель» Валерий Тодоровский поделился подробностями работы над проектом и объяснил, почему он актуален в наши дни.

По словам Тодоровского, подготовка к съёмкам сериала, основанного на одноимённом романе Захара Прилепина, началась ещё до того, как книга появилась в продаже.

«Мы с Александром Велединским (режиссёром. — RT) были одними из первых читателей романа Захара Прилепина до того, как он был опубликован, и Александр загорелся его экранизировать. Я дал прочесть роман директору телеканала «Россия 1» Антону Златопольскому, и он сказал, что, да, ему кажется, это реально экранизировать, и поддержал нас. До того, как роман вышел в печать, мы уже готовились к съёмке по нему», — вспоминает Валерий Тодоровский.

Он также рассказал, что перед съёмками прошёл «колоссальный кастинг». Сам продюсер принимал участие в отборе актёров, однако финальное решение оставалось за режиссёром.

«На мой взгляд, удалось собрать грандиозный ансамбль. Я, как продюсер, всегда участвую в кастинге на уровне того, что мы обсуждаем кандидатуры и совместно принимаем решение. Но всё-таки первенство всегда за режиссёром», — подчеркнул Тодоровский.

Съёмки фильма прошли в действующем Кирилло-Белозерском монастыре. Художник-постановщик картины Юрий Фоменко рассказал, что его выбрали из-за внешнего сходства с Соловецким монастырём. По сюжету действие разворачивается в его стенах, однако там было сложно организовать съёмочный процесс.

«Было принято решение искать наиболее похожий монастырь и отделывать его бутафорскими валунами. Почти все монастыри оказались с евроремонтом — пластиковые стеклопакеты, тротуарная плитка, ретро-фонари. Кирилло-Белозерский монастырь к моменту съёмок ещё не постигла подобная «реставрация». Поэтому туда относительно легко вписались достройки декораций — магазин, лазарет, ангар спортроты. Бутафорские валуны и контрфорсы сделали его похожим на Соловки», — объяснил Юрий Фоменко.

Часть съёмок прошла в Ярославской области (там снимали штрафной изолятор) и под Выборгом. А в Санкт-Петербурге были найдены интерьеры Соловецкого театра и ИСО.

Авторы «Обители» ставили перед собой цель максимально достоверно передать атмосферу того времени и уделяли большое внимание мелким деталям декораций.

«Все объекты были художественно оформлены по архивным фотодокументам», — утверждает Юрий Фоменко.

Сюжет фильма разворачивается в 1920-е годы в стенах Соловецкого монастыря, где в то время действовал лагерь особого назначения. Там чекист Фёдор Эйхманис проводит масштабный эксперимент, цель которого — построить новое общество. В монастырь попадает 27-летний Артём Горяинов. В первые же дни он столкнётся с голодом, тяжёлой работой и другими испытаниями.

Как отмечает Валерий Тодоровский, «история про попытку построить новый мир» по-прежнему актуальна в наши дни и будет оставаться таковой всегда.

«Мы всегда будем жить в мире, который захочет что-то новое создать. Плюс к тому, это наша история, которую надо знать, и это очень сильная человеческая драма. Любая настоящая драма, точно так же как история любви, история выживания, история сохранения себя в исключительных обстоятельствах, — это всегда актуально», — утверждает продюсер.

Показ многосерийной исторической драмы «Обитель» начинается 10 мая на телеканале «Россия 1». Кроме того, лента уже доступна на платформе «Смотрим». Роли исполняют Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков и другие актёры.