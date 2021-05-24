Выставка «Художники группы «Кино» откроется в Петербурге 27 мая

Выставка «Художники группы «Кино» откроется в Санкт-Петербурге 27 мая в рамках фестиваля «Нерв времени».

На пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» организаторы выставки рассказали подробности о проекте.

«Это визуальная культура, которая существовала вокруг группы «Кино». Сейчас идёт возобновление интереса к группе после 30-летнего перерыва», — заявил арт-директор Arts Square Gallery кандидат филологических наук Артём Магалашвили.

По его словам, уже работает выставка фотографий Джоанны Стингрей, скоро откроется ещё одна экспозиция. В неё вошли работы Евгения Козлова, Андрея Крисанова, Сергея Бугаева, Олега Котельникова и Боба Кошелохова.

Они в разное время работали с музыкантами группы.

Также на выставке представят фотографии из личных архивов. Кроме того, запланированы камерные концерты и круглые столы.

В марте Александр Цой, сын музыканта Виктора Цоя, в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» прокомментировал популярность песен группы «Кино».