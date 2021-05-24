В одном из районов ХМАО продлили особый противопожарный режим

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В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлили особый противопожарный режим.
В одном из районов ХМАО продлили особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Согласно метеопрогнозу, 25 и 26 мая на западе региона ожидается тёплая погода с ветром, кратковременный дождь с грозами», — отмечается на сайте регионального правительства.

С учётом сложившейся ситуации и прогноза погоды особый противопожарный режим, введённый накануне на территории Октябрьского района, решили продлить.

Ранее, как передавал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

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