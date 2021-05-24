Эксперт рассказала о погоде в Москве в конце мая

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в конце мая.

«Первая половина недели будет с достаточно комфортной температурой, где-то +20...+25 °С, то есть температура воздуха будет выше климатической нормы для конца мая», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, до четверга осадков не прогнозируется, но в конце мая характер погоды станет меняться, будут преобладать северные потоки. В лето столичный регион войдёт с температурой ниже климатической нормы.

«На стыке сезонов произойдёт кардинальная перемена в погоде», — сказала Позднякова.

Она пояснила, что 31 мая днём ожидается около +10 °С, а 1 июня — около +11...+12 °С. В ночное время будет до +7 °С.

Как добавила эксперт, пока вероятен этот прогноз, но точные цифры можно будет назвать позже.

Ранее, как передавало URA.RU, синоптики предупредили о резком похолодании в Ямало-Ненецком автономном округе.