Синоптики предупредили о резком похолодании в ЯНАО

Синоптики предупредили о резком похолодании в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В выходные температура воздуха достигала +27 °С. Во вторник, 25 мая, ожидается +4...+9 °С, местами до +14 °С. Ночью прогнозируют -3...+2 °С.

В среду, 26 мая, будет +5...+10 °С, а в четверг, 27 мая, ожидается до +4...+9 °С.

Порывы ветра усилятся, к четвергу возможны порывы до 15—20 м/с.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.