Синоптики прогнозируют тёплую погоду в Европейской России в конце мая

Погода, близкая к климатическим нормам, будет наблюдаться в Европейской России до конца мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если первая декада мая была холодной, затем супержаркая вторая декада, то третья декада будет именно такая, о которой говорят старики. Прогностические средние значения этой декады полностью будут соответствовать климатическими характеристикам, то есть осредненным за три-четыре десятилетия. Именно такой будет температура в центре Европейской России, на севере и на юге», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, в ЦФО в начале недели будет температура около +20 °С , а с середины недели температура повысится до +20...+25 °С .

«В первой половине без осадков, во второй половине недели осадки будут, но сильных дождей не ждём», — добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что период сильной жары с температурой до +37 °С продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров.