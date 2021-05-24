Вильфанд рассказал о погоде на Урале и в Поволжье на следующей неделе

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Период сильной жары с температурой до +37 °С продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов…» — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик отметил, что в Поволжье и на Урале в ближайшие пять дней сохранится высокий риск пожарной опасности.

Как отмечается, аномальная жара также прогнозируется в Свердловской области, в Пермском крае и в Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области потушены 90% природных пожаров.

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