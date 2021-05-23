В Гильдии актёров кино назвали искренним горем смерть Шацкой

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Анастасия Румянцева
Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти заслуженной артистки России актрисы театра и кино Нины Шацкой.
В Гильдии актёров кино назвали искренним горем смерть Шацкой
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Я хотела бы сказать о её глубочайшей, бесконечной любви к Леониду Филатову, о том, что она настолько любила этого человека, этого артиста с большой буквы. Мне кажется, что во многом её талант открылся и раскрылся благодаря этой вновь созданной семье — Филатов и Шацкая», — рассказала Гущина.

По её мнению, смерть Шацкой является «искренним горем». 

«Это потеря красивой, талантливой и светлой актрисы. И вообще, самые искренние соболезнования Театру на Таганке. Ушёл Владимир Качан, сейчас Нина Шацкая — уходят те, кто создали, те, кто выносили этот театр», — заключила собеседница RT. 

О смерти Шацкой стало известно 23 мая. 

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