В Гильдии актёров кино назвали искренним горем смерть Шацкой

Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти заслуженной артистки России актрисы театра и кино Нины Шацкой.

«Я хотела бы сказать о её глубочайшей, бесконечной любви к Леониду Филатову, о том, что она настолько любила этого человека, этого артиста с большой буквы. Мне кажется, что во многом её талант открылся и раскрылся благодаря этой вновь созданной семье — Филатов и Шацкая», — рассказала Гущина.

По её мнению, смерть Шацкой является «искренним горем».

«Это потеря красивой, талантливой и светлой актрисы. И вообще, самые искренние соболезнования Театру на Таганке. Ушёл Владимир Качан, сейчас Нина Шацкая — уходят те, кто создали, те, кто выносили этот театр», — заключила собеседница RT.

О смерти Шацкой стало известно 23 мая.