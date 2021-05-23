В ХМАО в семь раз увеличилась площадь лесных пожаров
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Отмечается, что наиболее сложная обстановка сейчас в Кондинском районе, где к тушению пожаров привлечены три самолёта Ан-2 и три вертолёта Ми-8.
На данный момент в Кондинском районе имеется четыре возгорания площадью 915 га, причиной которых стали грозовые разряды.
Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, казённое учреждение «Центроспас-Югория» и авиационная техника совместными усилиями стараются ликвидировать возгорания.
По последним данным, на землях лесного фонда Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов зарегистрировано шесть лесных пожаров площадью 927,1 га.
Ранее синоптики прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в ХМАО.