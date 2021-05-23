В ХМАО в семь раз увеличилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за два дня возросла в семь раз и составила 927 га, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента недропользования и природных ресурсов региона.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка сейчас в Кондинском районе, где к тушению пожаров привлечены три самолёта Ан-2 и три вертолёта Ми-8.

На данный момент в Кондинском районе имеется четыре возгорания площадью 915 га, причиной которых стали грозовые разряды.

Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, казённое учреждение «Центроспас-Югория» и авиационная техника совместными усилиями стараются ликвидировать возгорания.

По последним данным, на землях лесного фонда Ханты-Мансийского, Сургутского и Кондинского районов зарегистрировано шесть лесных пожаров площадью 927,1 га.

Ранее синоптики прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в ХМАО.