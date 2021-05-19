В ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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Синоптики прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе.
В ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В период с 19 по 21 мая по юго-западным районам ХМАО сохранится и ожидается чрезвычайная пожароопасность. На данный момент четвёртый класс пожароопасности ожидается в Нефтеюганске», — говорится на сайте регионального Гидрометцентра.

Пятый класс пожароопасности прогнозируется в посёлках Леуши и Куминский (Кондинский район).

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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