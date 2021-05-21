В Карачаево-Черкесии ожидаются грозы и ветер до 23 м/с

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На территории Карачаево-Черкесии до конца недели прогнозируются ливни с грозой и градом, сообщили в МЧС по республике.
В Карачаево-Черкесии ожидаются грозы и ветер до 23 м/с
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Об этом пишет newstracker.ru.

«По данным синоптиков, в регионе со второй половины 22 мая и до конца суток 23 мая ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20—23 м/с. Температура воздуха поднимется до +22...+26 °С днём и опустится до +16 °С ночью», — сообщили в ведомстве.

В связи с поднятием уровня воды на реках возможен дождевой паводок, также ожидаются оползни в горных районах.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.

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