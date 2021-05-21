Умер народный художник СССР Таир Салахов
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«В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов», — рассказала Салахова.
Он был автором портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы.
Помимо этого, Таир Салахов создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, декорации к различным спектаклям, а также принимал участие в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.
В феврале сообщалось, что художник-постановщик анимационных картин «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Зуйков скончался в возрасте 86 лет.