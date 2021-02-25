Умер художник-постановщик Владимир Зуйков
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«Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова», — цитирует ТАСС Капкова.
Он подчеркнул, что Зуйков был одним из последних выдающихся художников советской анимации.
По словам Капкова, причиной смерти стал коронавирус.
Владимир Зуйков принял участие в создании более 30 мультфильмов, среди которых «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы» и «Халиф-аист».
Ранее на 87-м году жизни скончался советский и российский киновед, сценарист Даль Орлов.