Умер художник-постановщик Владимир Зуйков

Художник-постановщик анимационных картин «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Зуйков скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова», — цитирует ТАСС Капкова.

Он подчеркнул, что Зуйков был одним из последних выдающихся художников советской анимации.

По словам Капкова, причиной смерти стал коронавирус.

Владимир Зуйков принял участие в создании более 30 мультфильмов, среди которых «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы» и «Халиф-аист».

Ранее на 87-м году жизни скончался советский и российский киновед, сценарист Даль Орлов.