Вильфанд рассказал об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких российских регионах прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения.

«Высокий ультрафиолетовый индекс прогнозируется в Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Липецкой, Воронежской, Челябинской и Белгородской областях 23 мая», — передаёт сообщение Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая — 23 и 24 мая.

По словам руководителя Гидрометцентра, в ближайшие дни высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на юге Саратовской области, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.

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