В Росгидромете прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах

Короткая ссылка
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионах.
В Росгидромете прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах
  • РИА Новости

«Конечно, этот год у нас особенный в том плане, что сложилась такая аномальная, жаркая и сухая погода на ряде субъектов Уральского федерального округа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Варакин, для ликвидации пожаров принимаются экстренные меры, но в большинстве случаев виноват человеческий фактор.

«Люди начинают палы травы, которые запрещены. Или рядом с садовыми участками сжигать мусор. А погода ещё ветреная очень, поэтому распространение огня с пала травы идёт со скоростью легкового транспорта», — пояснил он.

Скорость верховых пожаров ещё больше, добавил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что лесной пожар под Екатеринбургом локализован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить