В Росгидромете прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах
- РИА Новости
«Конечно, этот год у нас особенный в том плане, что сложилась такая аномальная, жаркая и сухая погода на ряде субъектов Уральского федерального округа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как отметил Варакин, для ликвидации пожаров принимаются экстренные меры, но в большинстве случаев виноват человеческий фактор.
«Люди начинают палы травы, которые запрещены. Или рядом с садовыми участками сжигать мусор. А погода ещё ветреная очень, поэтому распространение огня с пала травы идёт со скоростью легкового транспорта», — пояснил он.
Скорость верховых пожаров ещё больше, добавил эксперт.
Ранее URA.RU сообщало, что лесной пожар под Екатеринбургом локализован.