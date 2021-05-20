«ВКонтакте» назвала блогеров — участников VK Fest 2021
- РИА Новости
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Отмечается, что всего участие в фестивале подтвердили уже 90 блогеров и артистов — среди них и Manizha, представительница России на Евровидении-2021. Увидеть и услышать их можно будет 24—25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
VK Fest, крупнейший городской опен-эйр в стране, в 2021 году пройдёт в офлайн-формате.
Ранее сообщалось, что в видеозвонках «ВКонтакте» смогут участвовать больше 2 тыс. человек одновременно.