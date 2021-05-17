В видеозвонках «ВКонтакте» смогут участвовать больше 2 тысяч человек одновременно

Во «ВКонтакте» появятся бесплатные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников — 2048 одновременно.

Как сообщает пресс-служба соцсети, обновление анонсировал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции Highload++.

Отмечается, что ограничений по длительности видеозвонка не будет, а участники смогут присоединиться к разговору по ссылке с приглашением без профиля в соцсети.

Обновление планируется запустить летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» начинает принимать заявки на VK Cup 2021, ежегодный чемпионат по программированию.