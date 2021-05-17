В видеозвонках «ВКонтакте» смогут участвовать больше 2 тысяч человек одновременно

Короткая ссылка
Во «ВКонтакте» появятся бесплатные групповые видеозвонки на беспрецедентное для соцсетей число участников — 2048 одновременно.
В видеозвонках «ВКонтакте» смогут участвовать больше 2 тысяч человек одновременно
  • vk.com

Как сообщает пресс-служба соцсети, обновление анонсировал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции Highload++. 

Отмечается, что ограничений по длительности видеозвонка не будет, а участники смогут присоединиться к разговору по ссылке с приглашением без профиля в соцсети.

Обновление планируется запустить летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» начинает принимать заявки на VK Cup 2021, ежегодный чемпионат по программированию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить