В видеозвонках «ВКонтакте» смогут участвовать больше 2 тысяч человек одновременно
- vk.com
Как сообщает пресс-служба соцсети, обновление анонсировал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции Highload++.
Отмечается, что ограничений по длительности видеозвонка не будет, а участники смогут присоединиться к разговору по ссылке с приглашением без профиля в соцсети.
Обновление планируется запустить летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» начинает принимать заявки на VK Cup 2021, ежегодный чемпионат по программированию.