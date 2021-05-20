Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Нижегородской области

В Нижегородской области местами ожидается четвёртый класс пожароопасности.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Высокая пожарная опасность прогнозируется с 21 по 25 мая в большинстве районов, а также в лесах и пригороде Нижнего Новгорода. Могут участиться возгорания лесов и торфяников.

Как отметили в ведомстве, из-за неблагоприятных погодных явлений есть вероятность возникновения ЧС, но не выше муниципального уровня.

Ранее URA.RU сообщало, что лесной пожар под Екатеринбургом локализован.