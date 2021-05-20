В Подмосковье пройдёт фестиваль сирени
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как уточняется, усадьба относится к музею-заповеднику химика Дмитрия Менделеева и поэта Александра Блока в Солнечногорске. Фестиваль традиционно организуют в период цветения сирени.
Гости смогут послушать стихи поэтов Серебряного века, увидеть концерт «Русская лирика XX века в музыке», а также покататься на лошадях и поиграть в крокет.
Дети же смогут поучаствовать в мастер-классах по живописи.
Как ранее сообщала ОТР, в Ярославле проходит Международный православный хоровой фестиваль для детей.