В Подмосковье пройдёт фестиваль сирени

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В подмосковном Солнечногорске, в усадьбе Шахматово, пройдёт традиционный весенний фестиваль сирени. Он состоится 29—30 мая.
В Подмосковье пройдёт фестиваль сирени
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360»

Как уточняется, усадьба относится к музею-заповеднику химика Дмитрия Менделеева и поэта Александра Блока в Солнечногорске. Фестиваль традиционно организуют в период цветения сирени.

Гости смогут послушать стихи поэтов Серебряного века, увидеть концерт «Русская лирика XX века в музыке», а также покататься на лошадях и поиграть в крокет.

Дети же смогут поучаствовать в мастер-классах по живописи. 

Как ранее сообщала ОТР, в Ярославле проходит Международный православный хоровой фестиваль для детей.

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