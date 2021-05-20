В Подмосковье пройдёт фестиваль сирени

В подмосковном Солнечногорске, в усадьбе Шахматово, пройдёт традиционный весенний фестиваль сирени. Он состоится 29—30 мая.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как уточняется, усадьба относится к музею-заповеднику химика Дмитрия Менделеева и поэта Александра Блока в Солнечногорске. Фестиваль традиционно организуют в период цветения сирени.

Гости смогут послушать стихи поэтов Серебряного века, увидеть концерт «Русская лирика XX века в музыке», а также покататься на лошадях и поиграть в крокет.

Дети же смогут поучаствовать в мастер-классах по живописи.

Как ранее сообщала ОТР, в Ярославле проходит Международный православный хоровой фестиваль для детей.