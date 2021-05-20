Умер лауреат премии ТЭФИ кинооператор Кирилл Мошкович

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В Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет скончался лауреат премии ТЭФИ кинооператор Кирилл Мошкович, сообщила пресс-служба Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).
Умер лауреат премии ТЭФИ кинооператор Кирилл Мошкович
  • © пресс-служба Российского государственного института сценических искусств

«РГИСИ с прискорбием сообщает, что 19 мая на 54-м году жизни скончался доцент кафедры режиссуры телевидения Кирилл Валентинович Мошкович», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Мошкович снял такие сериалы в режиссуре Влада Фурмана, как «Яма», «Таинственная страсть» и «Наследники», работал над сериалами «Дорожный патруль» и «Морские дьяволы».

С 1995 года Мошкович также снимал документальные фильмы для каналов Японии, Германии и США.

В 2006 году был удостоен премии ТЭФИ за лучшую операторскую работу в фильме «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская».

Ранее сообщалось о смерти режиссёра игрового и документального кино Николая Малецкого.

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