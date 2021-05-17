Умер режиссёр Николай Малецкий

Режиссёр игрового и документального кино Николай Малецкий ушёл из жизни на 76-м году жизни. Соответствующая информация опубликована на сайте Союза кинематографистов России.

«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича», — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Малецкого.

Малецкий является режиссёром таких фильмов, как «Побег из дворца», «Такая она — игра», «Будем ждать, возвращайся…», «Мелодрама с покушением на убийство».

7 мая сообщалось, что на 74-м году жизни скончался народный артист России Владимир Качан.