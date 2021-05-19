Лера Кудрявцева рассказала о программе «Секрет на миллион»

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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о программе «Секрет на миллион».
Лера Кудрявцева рассказала о программе «Секрет на миллион»
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«После каждой программы мне надо отдыхать дня два-три. Я эмпат, к сожалению, слишком близко всё принимаю к сердцу. Возможно, именно сопереживание герою, понимание его боли или радости и даёт передаче высокие рейтинги», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, несмотря на какие-то откровения, на которые гости решались во время эфира, претензий она не слышала.

Как отметила Кудрявцева, чем выше уровень знаменитости, тем легче проходит интервью.

«Когда звёздность надуманная, тяжелее и просто более выматывающе идёт работа», — добавила она.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко рассказала о шоу «ТикТок Талант».

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