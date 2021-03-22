Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о шоу «ТикТок Талант».

«На съёмках я поняла, что шоу объединило большое количество талантливых людей: и жюри, и участников. Некоторые участники проекта поражают своим талантом и смелостью», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, у большого количества участников так профессионально сделаны ролики, что это больше похоже на клипы.

«Я в TikTok не веду активную деятельность пока. Учусь у Романа Каграманова. Мне кажется, что в TikTok важна естественность, химия с подписчиком, который за тобой смотрит», — отметила Тодоренко.

Как добавила ведущая, Дима Билан, который входит в состав жюри, является одним из лучших экспертов, который умело балансирует между эстрадой, шоу-бизнесом и современными тенденциями.

«А Лариса Гузеева — она жжёт. У неё абсолютно непредвзятое мнение, она не искушена TikTok-трендами и смотрит на всё свежим взглядом», — заключила Тодоренко.

Ранее телеведущая, журналистка Елена Ханга оценила будущее телевидения на фоне развития интернета.