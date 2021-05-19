Эксперт оценила необходимость конкурсов красоты

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Миссис Россия — 2016, миссис Москва — 2016, учредитель Ассоциации культуры, спорта и красоты Надежда Лысенко оценила необходимость конкурсов красоты.
Эксперт оценила необходимость конкурсов красоты
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«А веяние у нас такое, что красота просто как обложка — она неинтересна. Сейчас и внутреннее наполнение важно тоже», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, в конкурсах нынешнего поколения сочетается много социальных площадок. Как отметила Лысенко, современные конкурсы стремятся уйти от демонстрации только внешних данных участниц.

«Вы знаете, есть разные направления. Есть «Мисс» — это незамужние девушки, есть «Миссис» — замужние девушки. И те, которые являются замужними, например, для них выйти в бикини на обложке не всегда приемлемо. Поэтому градация конкурсов стала достаточно большой», — пояснила эксперт.

В 2020 году сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала победительницей конкурса красоты «Миссис Вселенная», который прошёл в Софии.

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