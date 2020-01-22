Жительница Петербурга завоевала титул «Миссис Вселенная — 2020»
- @verbksenia
В конкурсе принимали участие 36 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира старше 40 лет.
Ксении Вербицкой 45 лет, у неё четверо детей, она работает гинекологом-эндокринологом. В прошлом году она завоевала титул «Миссис Санкт-Петербург Классик».
В финале международного конкурса Вербицкая исполнила песню Besame Mucho и продемонстрировала национальный костюм, сшитый по эскизам старорусских нарядов.
В декабре жительница Кемерова Ксения Кривко получила титул «Миссис Земной шар».