Историк моды Васильев оценил образ Manizha на Евровидении

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Историк моды, телеведущий Александр Васильев оценил образ певицы Manizha на конкурсе «Евровидение».
Историк моды Васильев оценил образ Manizha на Евровидении
  • Reuters

«Сам тип выступления был созвучен панк-року. Он мне показался очень напористым. На мой взгляд, это не тот образ, который Россия должна проецировать в мир. Manizha пела в агрессивной манере, была одета ярко и агрессивно», — заявил он в беседе с НСН.

Васильев также сказал, что не понимает, зачем нужно было делать акцент на русском языке на англоязычном конкурсе.

В свою очередь, стилист Владимир Дубинин в беседе с Life.ru выразил мнение, что организаторы номера Manizha хотели подчеркнуть корни русской женщины — волевая, сильная, которая может быть современной.

«Почему из лоскутов? Потому что в давние времена в деревнях ткань была в дефиците и все лоскуты сшивались в платье. «Платье-самовар» — лично я так воспринял это», — отметил он.

Ранее ведущая Яна Чурикова прокомментировала участие Manizha в Евровидении.

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