Библиотека МЭШ подготовила материалы в честь Международного дня музеев

Короткая ссылка
Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) подготовила материалы в честь Международного дня музеев. Таким образом, учащиеся могут познакомиться с известными художественными и военно-патриотическими музеями.
Библиотека МЭШ подготовила материалы в честь Международного дня музеев
  • © М. Денисова / Mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, урок «Московский Кремль» рассказывает об истории крепости и её роли в судьбе России. Ещё один урок — «Тульский кремль. 500 лет на страже Отечества».

Также доступен урок «Моя Москва». Кроме того, пользователи могут совершить виртуальное путешествие в Лондон с помощью приложения The British Museum.

Библиотека МЭШ — сервис проекта «Московская электронная школа», который был разработан Департаментом образования и науки совместно с Департаментом информационных технологий.

Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить