Библиотека МЭШ подготовила материалы в честь Международного дня музеев

Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) подготовила материалы в честь Международного дня музеев. Таким образом, учащиеся могут познакомиться с известными художественными и военно-патриотическими музеями.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, урок «Московский Кремль» рассказывает об истории крепости и её роли в судьбе России. Ещё один урок — «Тульский кремль. 500 лет на страже Отечества».

Также доступен урок «Моя Москва». Кроме того, пользователи могут совершить виртуальное путешествие в Лондон с помощью приложения The British Museum.

Библиотека МЭШ — сервис проекта «Московская электронная школа», который был разработан Департаментом образования и науки совместно с Департаментом информационных технологий.

Ранее НТВ сообщало, что в Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.