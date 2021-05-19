В МЧС назвали наиболее частую причину природных пожаров

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В большинстве случаев причиной природных пожаров становится человеческий фактор, сообщает пресс-служба МЧС России.
В МЧС назвали наиболее частую причину природных пожаров
  • РИА Новости

«В ходе встречи стороны подчеркнули, что человеческий фактор становится причиной природных пожаров в большинстве случаев», — цитирует ТАСС пресс-службу по итогам встречи первого замминистра ведомства Александра Чуприяна и губернатора Тюменской области Александра Моора.

Стороны отметили, что необходимо проводить профилактическую работу с населением.

Ранее стало известно, что на территории Москвы за первую декаду мая текущего года было составлено 16 протоколов на граждан за нарушение требований пожарной безопасности.

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