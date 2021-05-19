В МЧС назвали наиболее частую причину природных пожаров
- РИА Новости
«В ходе встречи стороны подчеркнули, что человеческий фактор становится причиной природных пожаров в большинстве случаев», — цитирует ТАСС пресс-службу по итогам встречи первого замминистра ведомства Александра Чуприяна и губернатора Тюменской области Александра Моора.
Стороны отметили, что необходимо проводить профилактическую работу с населением.
Ранее стало известно, что на территории Москвы за первую декаду мая текущего года было составлено 16 протоколов на граждан за нарушение требований пожарной безопасности.