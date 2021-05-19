На ВДНХ открыли Музей транспорта Москвы и павильон «Цветоводство»

Мэр столицы Сергей Собянин открыл выставочную площадку Музея транспорта Москвы в павильоне «Транспорт СССР» и новую экспозицию павильона «Цветоводство» на ВДНХ.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сегодня мы открываем сразу два музея. Первый: выставочное пространство Музея транспорта. Первая экспозиция посвящена историческому заводу АЗЛК «Москвич», который стал, по сути дела, основой всей автомобильной промышленности страны», — заявил Собянин.

Он отметил, что в павильоне «Транспорт СССР» будут проходить выставки, посвящённые различным фактам истории транспортного комплекса Москвы.

Для павильона «Цветоводство» подготовлена современная мультимедийная экспозиция о столичной природе. В неё включены сады «Четыре сезона» — пространство с четырьмя ландшафтными экспозициями и четырьмя тематическими арт-объектами.

В этом году на территории ВДНХ должно заработать 15 объектов, передают «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что на ВДНХ открыли сезон экскурсий.