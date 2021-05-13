На ВДНХ открыли сезон экскурсий

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На ВДНХ стартовал сезон экскурсий.
На ВДНХ открыли сезон экскурсий
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в тёплое время. Вся территория комплекса — это уникальный архитектурно-парковый ансамбль», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В частности, новый тур «ВДНХ цветущая» рассказывает о ландшафтном оформлении выставки. Во время квеста «Отгадай ВДНХ» нужно определить знаменитые павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов и элементов декора. Экскурсия и квест будут проходить с 15 мая.

Также возобновляются экскурсии на электрокарах. Кроме того, на ВДНХ проходят всесезонные экскурсии.

Ранее НСН сообщала, что на ВДНХ вернули известный фотопортрет космонавта Юрия Гагарина.

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