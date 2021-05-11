На ВДНХ вернули известный фотопортрет Гагарина

На ВДНХ вернули известный фотопортрет космонавта Юрия Гагарина.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Снимок, на котором изображён Гагарин с белой голубкой в руках, уже был представлен на ВДНХ с 1983 года до середины 2010-х годов, затем его демонтировали.

Теперь он возвращается на своё историческое место — в подкупольную часть павильона №34 «Космос» (ныне центр «Космонавтика и авиация»).

«В год 60-летия полёта Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в беседе с ФАН рассказал о своей работе.