На ВДНХ вернули известный фотопортрет Гагарина

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На ВДНХ вернули известный фотопортрет космонавта Юрия Гагарина.
На ВДНХ вернули известный фотопортрет Гагарина
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Снимок, на котором изображён Гагарин с белой голубкой в руках, уже был представлен на ВДНХ с 1983 года до середины 2010-х годов, затем его демонтировали.

Теперь он возвращается на своё историческое место — в подкупольную часть павильона №34 «Космос» (ныне центр «Космонавтика и авиация»).

«В год 60-летия полёта Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в беседе с ФАН рассказал о своей работе.

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