Исландия не выступит вживую на Евровидении из-за случая COVID-19

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Исландская музыкальная группа Daði og Gagnamagnið приняла решение не выступать вживую на Евровидении из-за того, что один из членов коллектива сдал тест на коронавирус, давший положительный результат.
Исландия не выступит вживую на Евровидении из-за случая COVID-19
  • ©gagnamagnid
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«В тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом Daði og Gagnamagnið приняла трудное решение отказаться от выступления вживую, поскольку они могут выступать только всей группой», — говорится в заявлении организаторов музыкального конкурса.

В ходе полуфинала, который состоится в четверг, 20 мая, будет показана запись песни исландских исполнителей, сделанная во время репетиции 13 мая.

18 мая в Роттердаме прошёл первый полуфинал 65-го песенного конкурса «Евровидение-2021». По итогам голосования членов жюри и зрителей в финал шоу вошла российская исполнительница Manizha, представившая песню Russian Woman. 

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