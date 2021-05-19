Исландия не выступит вживую на Евровидении из-за случая COVID-19
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«В тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом Daði og Gagnamagnið приняла трудное решение отказаться от выступления вживую, поскольку они могут выступать только всей группой», — говорится в заявлении организаторов музыкального конкурса.
В ходе полуфинала, который состоится в четверг, 20 мая, будет показана запись песни исландских исполнителей, сделанная во время репетиции 13 мая.
18 мая в Роттердаме прошёл первый полуфинал 65-го песенного конкурса «Евровидение-2021». По итогам голосования членов жюри и зрителей в финал шоу вошла российская исполнительница Manizha, представившая песню Russian Woman.