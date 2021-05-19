Исландия не выступит вживую на Евровидении из-за случая COVID-19

Исландская музыкальная группа Daði og Gagnamagnið приняла решение не выступать вживую на Евровидении из-за того, что один из членов коллектива сдал тест на коронавирус, давший положительный результат.

«В тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом Daði og Gagnamagnið приняла трудное решение отказаться от выступления вживую, поскольку они могут выступать только всей группой», — говорится в заявлении организаторов музыкального конкурса.

В ходе полуфинала, который состоится в четверг, 20 мая, будет показана запись песни исландских исполнителей, сделанная во время репетиции 13 мая.

18 мая в Роттердаме прошёл первый полуфинал 65-го песенного конкурса «Евровидение-2021». По итогам голосования членов жюри и зрителей в финал шоу вошла российская исполнительница Manizha, представившая песню Russian Woman.