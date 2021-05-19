Стали известны детали предстоящего фильма «Мастер и Маргарита»

Съёмки фильма по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» начнутся 3 июля 2021 года.

Об этом сообщили создатели ленты на очной защите проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино.

Отмечается, что предстоящая картина — не чистая экранизация романа Булгакова. Действие фильма разворачивается «в мире романа» и допускает ряд отступлений, которые, по словам кинематографистов, необходимы для создания зрительского кино.

По сюжету главного героя, писателя, начинают запрещать (подобно Булгакову), он становится в своём роде изгоем. Писатель встречает музу, берётся за роман «Мастер и Маргарита» и вписывает в текст персонажей, которые его окружают. Таким образом, в фильме появляются два мира — реальный и фантасмагоричный.

Любовная линия станет центральной. Также сохранится «иудейская» линия.

Отмечается, что интерес к проекту уже выразил стриминговый сервис Netflix.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский и Сергей Бурунов могут исполнить роли в фильме «Сто лет тому вперёд» по мотивам фантастической повести Кира Булычёва.