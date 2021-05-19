Хабенский и Бурунов могут сыграть в экранизации Кира Булычёва

Российские актёры Константин Хабенский и Сергей Бурунов могут исполнить роли в фильме «Сто лет тому вперёд» по мотивам фантастической повести Кира Булычёва (цикл об Алисе Селезнёвой).

Как сообщили создатели ленты на очной защите проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино, в настоящее время ведутся переговоры с артистами.

Предполагается, что Хабенскому подойдёт роль профессора Селезнёва, а Бурунов может сыграть Весельчака У.

Производством картины занимается кинокомпания «Водород». По словам её представителей, съёмки планируется начать уже в августе 2021 года.

В настоящее время проводится всероссийский кастинг, создатели ленты ищут актёров на роли центральных героев, школьников-подростков.

Срежессирует проект Егор Баранов («Гоголь», «Фарца», «Аванпост»).