Режиссёром фильма «Метро 2033» станет Егор Баранов

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Российский режиссёр Егор Баранов («Гоголь», «Фарца», «Аванпост») станет постановщиком фильма «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского.
Режиссёром фильма «Метро 2033» станет Егор Баранов
  • © Wikimedia/ kinopoisk.ru

Об этом сообщили создатели ленты на очной защите проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино.

Отмечается, что Баранов приступит к «Метро 2033» после завершения работы над проектом «Сто лет тому вперёд» по мотивам фантастической повести Кира Булычёва.

Автором сценария станет сам Глуховский, в качестве продюсеров проекта выступят Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк.

На производство картины планируется потратить 700 млн рублей. Также ожидается, что в 150 млн рублей обойдутся затраты на маркетинг. Вместе с тем кинематографисты рассчитывают на сборы в 1,5 млрд рублей.

Выход ленты запланирован на январь 2024 года.

Ранее сообщалось, что съёмки фильма по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» начнутся 3 июля 2021 года.

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