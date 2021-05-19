Режиссёром фильма «Метро 2033» станет Егор Баранов

Российский режиссёр Егор Баранов («Гоголь», «Фарца», «Аванпост») станет постановщиком фильма «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского.

Об этом сообщили создатели ленты на очной защите проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино.

Отмечается, что Баранов приступит к «Метро 2033» после завершения работы над проектом «Сто лет тому вперёд» по мотивам фантастической повести Кира Булычёва.

Автором сценария станет сам Глуховский, в качестве продюсеров проекта выступят Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк.

На производство картины планируется потратить 700 млн рублей. Также ожидается, что в 150 млн рублей обойдутся затраты на маркетинг. Вместе с тем кинематографисты рассчитывают на сборы в 1,5 млрд рублей.

Выход ленты запланирован на январь 2024 года.

Ранее сообщалось, что съёмки фильма по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» начнутся 3 июля 2021 года.