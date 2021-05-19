Мария Кац назвала хорошим выступление Manizha на Евровидении

Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, в разговоре с RT прокомментировала выступление Manizha на песенном конкурсе.

«Manizha исполнила, как и ожидалось, хорошо, крепко. Я уже говорила, что это не песня, это трек. Мелодии там нет, это скорее стиль, это номер. Номер красивый, особенно когда начали петь женщины, хор. Здорово, трогательно, хорошо придумано», — пояснила она.

Кац также отметила, что ей понравился исполнитель из Норвегии с песней Fallen Angel.

18 мая в Роттердаме прошёл первый полуфинал 65-го песенного конкурса «Евровидение-2021».

По итогам голосования членов жюри и зрителей в финал шоу вошла российская исполнительница Manizha, представившая песню Russian Woman.