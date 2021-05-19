Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление Manizha на Евровидении.

«Не понимаю я эту песню, не заходит она мне. Не могу заставить себя, чтоб она мне зашла. Я с самого начала её слушать не могу, она у меня вызывает раздражение, песня, не артистка, а песня. Я не понимаю её, это песня, она не имеет отношения к музыке. Кто такие песни пишет, я не понимаю? Это моё личное мнение. Просто какой-то ужас, а не песня, я не могу слушать и без звука смотрю», — сказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Пригожин.

При этом он похвалил режиссуру выступления.

Представительница России Manizha выступит в первой части финала конкурса «Евровидение-2021», который состоится 22 мая.

Выступление Manizha с песней Russian Woman набрало миллион просмотров на YouTube. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.