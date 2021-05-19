Manizha выступит в первой части финала Евровидения

Представительница России Manizha выступит в первой части финала конкурса «Евровидение-2021», который состоится 22 мая.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которая состоялась после первого полуфинала в ночь с 18 на 19 мая. Как сообщает ТАСС, во время мероприятия была проведена жеребьёвка. В ходе неё уже известным участникам финала были присвоены места в первой или второй части концерта.

Среди них — десять музыкантов, показавших лучшие результаты в первом полуфинале, представитель страны — победителя предыдущего конкурса (Нидерланды), а также певцы из стран «большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия), которые автоматически проходят в финал.

Номера, под которыми выступят исполнители, станут известны позже.

Ранее стало известно, что Manizha прошла в финал Евровидения.