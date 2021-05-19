Синоптик рассказал о погоде в конце мая в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в конце мая в Москве.

«Температура до конца месяца возвращается в рамки климатической нормы, то есть ночью будет в среднем +7...+12 °C, днём — примерно около +18...+23 °С», — приводит ТАСС слова Тишковца.

Он уточнил, что с четверга температура резко понизится на 10 градусов.

По словам синоптика, с 19 мая практически каждый день будут идти короткие весенние дожди.

«С умеренным (температурным. — RT) фоном май передаст эстафету началу лета. Это будет умеренная, возможно даже чуть прохладная погода», — добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве был установлен температурный рекорд для 18 мая. Воздух прогрелся до +30,8 °C