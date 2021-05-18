Певец Ренат Ибрагимов рассказал, как увлёкся музыкой.

«Увлечение музыкой было с детского сада. Я всегда участвовал во всех утренниках — запевалой, солистом, танцором. Играл на барабанах, на горне, будучи самоучкой. Пел и своих сверстников обучал», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, вместе с армейским ансамблем песни и пляски он ездил с гастролями по Приволжскому округу, а уже после армии с большим удовольствием встречался с сослуживцами.

«Они все музыканты, многие лауреаты международных конкурсов», — отметил Ибрагимов.

Как добавил артист, его охватывают радостные чувства, когда он видит зрителей.

«Люди настроены на хорошее, и ты своей работой стараешься не омрачить их, дать удовольствие. Я всегда говорил: цель в моём концерте — чтобы люди отдохнули, жизнь-то сложная», — заключил он.

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