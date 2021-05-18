Ренат Ибрагимов рассказал, как увлёкся музыкой

Короткая ссылка
Певец Ренат Ибрагимов рассказал, как увлёкся музыкой.
Ренат Ибрагимов рассказал, как увлёкся музыкой
  • РИА Новости

«Увлечение музыкой было с детского сада. Я всегда участвовал во всех утренниках — запевалой, солистом, танцором. Играл на барабанах, на горне, будучи самоучкой. Пел и своих сверстников обучал», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, вместе с армейским ансамблем песни и пляски он ездил с гастролями по Приволжскому округу, а уже после армии с большим удовольствием встречался с сослуживцами.

«Они все музыканты, многие лауреаты международных конкурсов», — отметил Ибрагимов.

Как добавил артист, его охватывают радостные чувства, когда он видит зрителей.

«Люди настроены на хорошее, и ты своей работой стараешься не омрачить их, дать удовольствие. Я всегда говорил: цель в моём концерте — чтобы люди отдохнули, жизнь-то сложная», — заключил он.

Ранее певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить