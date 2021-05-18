Запашный рассказал, в какой стране больше всего развиваются цирки

Известный дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал, в какой стране больше всего развивается цирковое искусство.

Он ответил на вопрос, являются ли сейчас российские цирковые артисты «главными в мире».

«Нет. Ну, в смысле, главные. Мы одни из самых активных, но развивается больше всех сейчас Китай. Они строят, во-первых, суперздания. Во-вторых, нанимают профессионалов со всего мира», — заявил Запашный.

Также он рассказал, что Большой Московский цирк и Московский цирк Никулина соревнуются на международной арене.

«Есть порядка 20 международных цирковых фестивалей, где либо мы, либо «Никулин» всегда на высшей ступени пьедестала. Cirque du Soleil уже даже перестал ездить на международные цирковые фестивали, потому что им по имиджу не положено проигрывать, тем более русским», — рассказал Запашный.

Ранее Запашный назвал самый элементарный трюк с тиграми в цирке.