Актриса Ананьина рассказала, как выбирала роли

Короткая ссылка
Актриса Валентина Ананьина, отмечающая во вторник свой 88-й день рождения, рассказала, как выбирала роли.
Актриса Ананьина рассказала, как выбирала роли
  • ©kino-teatr.ru

«Многие придирчиво выбирают — это я буду играть, это я не буду играть. А я играла почти всё, что предлагали. Нельзя сказать, что я исключительно актриса эпизодов. Эпизоды были в начале, я играла роли второго плана, хотя позже уже пришли и большие роли — бабушки», — заявила она в беседе с ФАН.

Ананьина также сравнила съёмки в старых и современных фильмах. По её словам, раньше вся киногруппа ездила в экспедиции к месту, где происходило действие.

«Поэтому на «Мосфильм» приходишь — и ты всех знаешь, что происходит в их жизни, у кого дочки подрастают, у кого свадьба. Идёшь, и то и дело встречаешься со знакомыми. А сейчас каждый сам себе голова, что хочет, то и снимает», — отметила Ананьина.

Она добавила, что принципиальной разницы для неё нет, как и трудностей в работе с молодыми режиссёрами.

Ананьина снималась в таких лентах, как «Солдат Иван Бровкин», «Я шагаю по Москве», «Белорусский вокзал», «Тени исчезают в полдень», «Калина красная», «Хождение по мукам», «Сибириада», «Следствие ведут знатоки», «Карнавал».

Ранее актриса Анна Шкиль в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями об учёбе в Щепкинском училище у Юрия Соломина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить