Актриса Ананьина рассказала, как выбирала роли

Актриса Валентина Ананьина, отмечающая во вторник свой 88-й день рождения, рассказала, как выбирала роли.

«Многие придирчиво выбирают — это я буду играть, это я не буду играть. А я играла почти всё, что предлагали. Нельзя сказать, что я исключительно актриса эпизодов. Эпизоды были в начале, я играла роли второго плана, хотя позже уже пришли и большие роли — бабушки», — заявила она в беседе с ФАН.

Ананьина также сравнила съёмки в старых и современных фильмах. По её словам, раньше вся киногруппа ездила в экспедиции к месту, где происходило действие.

«Поэтому на «Мосфильм» приходишь — и ты всех знаешь, что происходит в их жизни, у кого дочки подрастают, у кого свадьба. Идёшь, и то и дело встречаешься со знакомыми. А сейчас каждый сам себе голова, что хочет, то и снимает», — отметила Ананьина.

Она добавила, что принципиальной разницы для неё нет, как и трудностей в работе с молодыми режиссёрами.

Ананьина снималась в таких лентах, как «Солдат Иван Бровкин», «Я шагаю по Москве», «Белорусский вокзал», «Тени исчезают в полдень», «Калина красная», «Хождение по мукам», «Сибириада», «Следствие ведут знатоки», «Карнавал».

Ранее актриса Анна Шкиль в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями об учёбе в Щепкинском училище у Юрия Соломина.