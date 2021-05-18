Синоптики прогнозируют резкое похолодание на юге Тюменской области
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Об этом сообщает URA.RU.
19 и 20 мая в приземном слое местами возможны заморозки — до 0...-3 ˚С.
Ранее в СМИ появилась информация, что на юг области движутся грозы. По словам метеорологов, такие погодные явления закончились в ночь на 18 мая. В ближайшее время могут наблюдаться остаточные явления.
Врач-кардиолог доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с телеканалом «360» рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.