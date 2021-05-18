Концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт 28 мая в Петербурге

Гала-концерт «Классика на Дворцовой» пройдёт 28 мая в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«В этом году мы сделали всё возможное, чтобы петербуржцы и гости города вновь услышали лучшие голоса мира вживую, со сцены на Дворцовой площади», — заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, концерт состоится с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Как отметил Беглов, мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени в интернете и по телевидению.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в зале «Зарядье» вручили награды молодым пианистам.