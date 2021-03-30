В Москве вручили награды молодым пианистам

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В Москве в зале «Зарядье» вручили награды молодым пианистам.
В Москве вручили награды молодым пианистам
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Об этом сообщает НСН.

Музыканты представили программу из произведений Сергея Рахманинова, Франца Шуберта, Ференца Листа, Александра Скрябина.

Среди участников концерта — Родион Шакиров, Карина Тер-Газарян, Андруи Акопян, Мария Журавлёва и Александр Доронин.

Мероприятие прошло при участии организаторов Музыкального фестиваля и Академии Вербье.

Ранее певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.

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