В Москве вручили награды молодым пианистам

В Москве в зале «Зарядье» вручили награды молодым пианистам.

Об этом сообщает НСН.

Музыканты представили программу из произведений Сергея Рахманинова, Франца Шуберта, Ференца Листа, Александра Скрябина.

Среди участников концерта — Родион Шакиров, Карина Тер-Газарян, Андруи Акопян, Мария Журавлёва и Александр Доронин.

Мероприятие прошло при участии организаторов Музыкального фестиваля и Академии Вербье.

Ранее певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин в беседе с ФАН оценил перспективы онлайн-концертов после пандемии.